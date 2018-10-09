Уряд Македонії почав процедуру зміни назви країни

Уряд Македонії на позачерговому засіданні затвердив пропозиції змін у конституцію, тим самим розпочавши процедуру зміни назви країни на Північну Македонію.

Речник уряду Міле Бошняковський зазначив, що парламенту запропонували чотири правки до конституції.

Окрім додавання до назви прикметника «північна», у преамбулі основного закону пропонують більш детально обґрунтувати засади державності Македонії. Третя і четверта поправки стосуються взаємин держави з сусідніми країнами.

Читайте також: Референдум про зміну назви Македонії: підтримка понад 90%, але такий, що не відбувся. У чому справа і чого очікувати?

Для ухвалення конституційних змін необхідно дві третини голосів депутатів парламенту. Прем’єр-міністр Македонії, соціаліст Зоран Заєв закликав усі політичні сили їх підтримати.

Представники опозиції заявили, що не голосуватимуть за зміни, оскільки їх не підтримав народ на референдумі.

Греція тривалий час блокувала приєднання Македонії до Євросоюзу і НАТО, не визнаючи назву балканської країни. Грецька влада вказувала, що історична область Македонія включає в себе, в тому числі, північну частину нинішньої Греції. Цього року Скоп'є і Афінам вдалося досягти компромісу, в рамках якого Македонія має змінити назву на «Північна Македонія», що дозволить їй приєднатися до ЄС і НАТО. Цей крок уже схвалив парламент, проте його має підтвердити референдум, призначений на 30 вересня.