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18 Липень 2018, Київ 09:35
Новини | Міжнародні

Єврокомісар Ган повідомив Македонії про початок підготовки до переговорів щодо вступу до ЄС

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв (л) вітає єврокомісара Йоганнеса Гана, Скоп’є, 17 липня 2018 року

Комісар з розширення Європейського союзу Йоганнес Ган 17 липня відвідав Македонію, щоб офіційно оголосити початок підготовки балканської країни до переговорів про вступ до ЄС у 2019 році.

Ган привітав Македонію з недавнім підписанням угоди з Грецією, яка вирішила тривалу суперечку щодо назви країни. Він закликав македонців на осінньому референдумі проголосувати за угоду, яка змінює назву країни на Північну Македонію.

«Це є наочним прикладом для інших регіонів у зміцненні добросусідських відносин» і «важливим внеском у справу миру та стабільності в Європі», наголосив Ган.

Раніше цього місяця альянс НАТО запропонував Македонії розпочати переговори про членство. Це рішення також обумовлене завершенням ратифікації угоди з Грецією щодо зміни назви країни.

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