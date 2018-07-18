Єврокомісар Ган повідомив Македонії про початок підготовки до переговорів щодо вступу до ЄС

Комісар з розширення Європейського союзу Йоганнес Ган 17 липня відвідав Македонію, щоб офіційно оголосити початок підготовки балканської країни до переговорів про вступ до ЄС у 2019 році.

Ган привітав Македонію з недавнім підписанням угоди з Грецією, яка вирішила тривалу суперечку щодо назви країни. Він закликав македонців на осінньому референдумі проголосувати за угоду, яка змінює назву країни на Північну Македонію.

«Це є наочним прикладом для інших регіонів у зміцненні добросусідських відносин» і «важливим внеском у справу миру та стабільності в Європі», наголосив Ган.

Раніше цього місяця альянс НАТО запропонував Македонії розпочати переговори про членство. Це рішення також обумовлене завершенням ратифікації угоди з Грецією щодо зміни назви країни.