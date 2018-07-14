Росія відреагувала на видворення дипломатів із Греції через справу Македонії

Росія відреагувала на рішення Греції видворити двох російських дипломатів, яких Афіни звинуватили у спробі зірвати домовленість із сусідньою Македонією про зміну назви цієї країни.

Як заявило 13 липня Міністерство закордонних справ Росії, воно викликало грецького посла в Москві Андреаса Фріганаса і висловило йому «рішучий протест у зв’язку з висилкою двох російських дипломатів і забороною на в’їзд іще двом громадянам Росії».

У Москві рішення Афін назвали «абсолютно необґрунтованим, не підтвердженим фактами» і «антиросійським» і твердили, що за цим рішенням, що «було прив’язане до відкриття саміту НАТО», «очевидно, … стоїть Вашингтон».

А неназваний представник МЗС Росії сказав Агентству «Франс-прес», що «будуть вжиті заходи у відповідь, як це робиться завжди в таких ситуаціях».

11 липня, в день початку дводенного саміту НАТО, влада Греції повідомила про своє рішення щодо росіян і заявила, що вживає неуточнених «необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів» після «втручання» російських офіційних осіб у процес владнання суперечки з Македонією через її назву.

А грецькі засоби інформації повідомляли тоді, що Афіни звинувачують росіян у намаганні роздмухати протести з метою заблокувати схвалення угоди зі Скоп’є. У Росії тоді ж відразу відкинули звинувачення в намаганні зірвати угоду.

Нинішній уряд Греції за прем’єр-міністра Алексіса Ципраса дружній до Росії. Але, як казав Ципрас 12 липня, Афіни вимагають, щоб усі країни дотримувалися міжнародного права і поважали суверенітет його країни. «І коли ми бачимо певні інциденти, які йдуть не в цьому напрямку, ми вживаємо необхідних заходів», – наголосив він.

Угоду між Афінами і Скоп’є ще має затвердити в Македонії референдум після того, як парламент країни схвалив її минулого тижня. Також її має ратифікувати парламент Греції. В обох країнах є незадоволені досягненою домовленістю.

Угода, за якою Македонія має бути перейменована на Північну Македонію, зніме застереження Греції, де стверджують, що нинішня назва сусідньої країни рівнозначна територіальній претензії на однойменний регіон на півночі Греції. Кінець суперечки з Афінами відкриє Скоп’є шлях до швидкого вступу до НАТО, а згодом і до Європейського союзу. Росія виступає різко проти вступу до НАТО країн Східної Європи і Балкан.