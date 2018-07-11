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11 Липень 2018, Київ 13:22
Новини | Міжнародні

Греція висилає двох російських дипломатів, МЗС Росії обіцяє відповідь

За даними грецького видання, Афіни вирішили вислати двох російських дипломатів і ще двом заборонити в’їзд

Греція висилає двох російських дипломатів, повідомляє грецька газета «Катімеріні». Міністерство закордонних справ Росії 11 липня заявило, що Москва відповість на цей крок, «згідно з усталеною практикою, – дзеркально».

За даними грецького видання, Афіни вирішили вислати двох російських дипломатів і ще двом заборонити в’їзд. Грецька влада звинувачує дипломатів у спробі збору інформації, а також підкупі державних чиновників.

Афіни розглядають це як загрозу національній безпеці країни, пише «Катімеріні». Офіційно про висилку співробітників російського диппредставництва влада Греції не повідомляла.

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