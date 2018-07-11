Греція висилає двох російських дипломатів, МЗС Росії обіцяє відповідь

Греція висилає двох російських дипломатів, повідомляє грецька газета «Катімеріні». Міністерство закордонних справ Росії 11 липня заявило, що Москва відповість на цей крок, «згідно з усталеною практикою, – дзеркально».

За даними грецького видання, Афіни вирішили вислати двох російських дипломатів і ще двом заборонити в’їзд. Грецька влада звинувачує дипломатів у спробі збору інформації, а також підкупі державних чиновників.

Афіни розглядають це як загрозу національній безпеці країни, пише «Катімеріні». Офіційно про висилку співробітників російського диппредставництва влада Греції не повідомляла.