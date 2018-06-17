Македонія і Греція підписали угоду про перейменування колишньої югославської республіки

Міністри закордонних справ Македонії і Греції підписали історичну угоду про зміну назви колишньої югославської республіки після того, як напередодні прем’єр-міністр Греції втримався на посаді після парламентського голосування про недовіру, внесеному противниками угоди на тлі протестів в обох країнах.

Угоду підписали 17 червня міністрами закордонних справ двох країн на озері Преспа біля кордону, що розділяє балканських сусідів.

Згідно з угодою, спрямованою на припинення 27-річного спору між Скоп’є та Афінами, Македонія буде називатися Республіка Північна Македонія.

Договір ще має бути схвалений парламентом Македонії і підтверджений на македонському референдумі у вересні, після чого грецькі законодавці повинні його ратифікувати.

У церемонії підписання угоди взяли участь прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв і його грецький колега Алексіс Ципрас, були присутні єволпейські чиновники і представник ООН.

Заєв закликав дві сусідні країни «вийти з минулого і подивитися на майбутнє».

Ципрас назвав підписання угоди «хоробрим, історичним та необхідним кроком для наших народів".

Угоду також підписав медіатор ООН Метью Німец.

На церемонії також були присутніми заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло, глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні, і комісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган.

Представники уряду Македонії заявили, що з укладеної угодою вони сподіваються забезпечити початок переговорів про вступ до ЄС на саміті ЄС наприкінці червня та запрошення приєднатися до НАТО до середини липня.

Суперечка між Скоп’є та Афінами бере початок з 1991 року, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її одноіменного регіону.

Через заперечення Греції, Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія.

Греція, член ЄС та НАТО, посилається на суперечку, щоб застосувати вето на пропозицію Македонії приєднатися до обох організацій.