Парламент Македонії вдруге ратифікував угоду з Грецією про зміну назви країни

Парламент Македонії 5 липня вдруге проголосував за ратифікацію угоди з Грецією про зміну назви колишньої югославської республіки після того, як президент тимчасово заблокував угоду.

69 македонських депутатів у парламенті, який має 120 місць, затвердили угоду про перейменування країни на Північну Македонію.

Законодавці від головної опозиційної партії утрималися від голосування на знак протесту проти угоди, яку вони називають «капітуляцією».

«Найважливіше, що ця угода не ставить під загрозу нашу незалежність. Навпаки, це посилює нашу незалежність, відкриваючи двері до НАТО та Європейського союзу», – сказав міністр закордонних справ Нікола Димитров під час парламентських дебатів.

Президент Македонії Джорґе Іванов 26 червня відмовився підписати як «неконституційну» схвалену парламентом у столиці Скоп’є угоду про зміну назви країни на Північну Македонію.

Уперше македонські законодавці 20 червня проголосували 69 голосами за законопроект про ратифікацію угоди.

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У вересні в Македонії відбудеться загальнонаціональний референдум щодо назви, після чого грецькі законодавці також мають ратифікувати домовленості.

Суперечка між Скоп’є та Афінами бере початок з 1991 року, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її однойменного регіону.

Через заперечення Греції Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія.

Греція, член ЄС та НАТО, посилається на суперечку, щоб застосувати вето на пропозицію Македонії приєднатися до обох організацій.