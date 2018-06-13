Визнання нової назви Македонії відкриє їй шлях до членства в НАТО і ЄС

Після понад 25-ти років переговорів уряд Греції вирішив визнати узгоджену назву невеликої північної сусідки з населенням 2,1 мільйона, що здобула незалежність після розпаду валу колишньої Югославії.

Грецький парламент і громадяни Македонії ще мають ратифікувати угоду про нову офіційну назву країни – Республіка Північна Македонія (македонською – Република Северна Македонија, англійською - Republic of North Macedonia).

​Домовленість грецького прем’єр-міністра Алексіса Ціпраса та македонського прем’єра Зорана Заєва вже викликала критику радикалів обидвох країн, які звинувачують свої уряди у надмірних поступках.

Вітання прем’єр-міністрам Ціпрасу та Заєву. Завдяки вам неможливе стало можливим

Досі Греція, стверджуючи, що побоювалася територіальних претензій на однойменний грецький регіон, відмовлялася визнавати назву, яку дали своїй країні македонці і наполягала на назві Колишня Югославська Республіка Македонія.

«Щирі вітання прем’єр-міністрам Ціпрасу та Заєву. Я сподіваюся на краще. Завдяки вам неможливе стало можливим», – відгукнувся у Twitter президент Європейської ради Дональд Туск.

Афіни упродовж років використовували своє членство в НАТО у Європейському Союзі, щоб блокувати проголошені намагання македонців вступити до тих організацій.

Це розпочне шлях Скоп’є до членства в НАТО і допоможе зміцнити мир та стабільність на західному просторі Балкан

«Це розпочне шлях Скоп’є до членства в НАТО і допоможе зміцнити мир та стабільність на західному просторі Балкан», – заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ, коментуючи домовленість.

Уряди в Афінах та Скоп’є намагалися досягти результатів у переговорах до проведення наступного саміту ЄС у червні та саміту НАТО у липні.

У низці поступок Греції уряд у Скоп’є кілька місяців тому усунув ім’я античного правителя – завойовника Олександра Македонського з назви свого міжнародного аеропорту й головної автомагістралі Македонії.

Греція наполягає, що Олександр Македонський, відомий також як Олександр/Александр Великий, є представником лише елліністичної культури і грецької історії.

Угода урядів, досягнена за посередництва ООН, вказує також на існування македонської мови, що належить до групи слов’янських мов на відміну від грецької.

Домовленість гарантує, що вони не мають і не можуть мати претензій і жодного зв’язку з древньою грецькою цивілізацією Македонії

«Досягнена домовленість вперше гарантує, що вони не мають і не можуть мати у майбутньому претензій і жодного зв’язку з древньою грецькою цивілізацією Македонії», – підкреслив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

Болгарія, яка також межує з Грецією та Македонією, і зараз головує у ЄС, заявила, що домовленість викриває шлях для переговорів про членство Македонії в ЄС.

У Софії зауважили, що нова назва країни не буде використовуватися для територіальних претензій, а також претензій стосовно мови, культури, історії та тотожності.