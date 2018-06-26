Міністри ЄС дали зелене світло початку переговорів з Албанією та Македонією про членство

Країни-члени Європейського союзу дали зелене світло для переговорів про вступ Албанії та Македонії, вимагаючи від обох країн продемонструвати прогрес у проведенні реформ.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС, які 26 червня зустрілися у Люксембурзі, вимагали від двох балканських країн продемонструвати прогрес у проведенні реформ до початку фактичних переговорів наприкінці 2019 року.

Прогрес повинен включати «подальші відчутні та стабільні результати» щодо реформування судової системи, служб безпеки та державного управління, а також боротьбу з корупцією.

Рішення схвалили на тлі розбіжностей між 28 країнами-членами ЄС щодо цього питання, Франція та Нідерланди, підтримані Данією, закликали до проведення реформ у Албанії та Македонії до початку переговорів про членство в ЄС.

Австрійський міністр європейських справ Гернот Блюмель заявив, що країни ЄС мають «сильну позицію», яка сигналізує країнам Західних Балкан про те, що вони мають «чітку перспективу вступу до Європейського Союзу».

Напередодні зустрічі у Люксембургу міністр закордонних справ Голландії Стеф Блок визнав, що обидві країни зробили «важливий прогрес».

«Ми хочемо побачити успіх у боротьбі з корупцією та верховенстві права», – сказав він.

Комісар ЄС із питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган 25 червня закликав Євросоюз розпочати переговори про членство з Македонією та Албанією вже цього тижня. Ган вважає, що Македонія має бути «винагороджена» за підписання в цьому місяці угоди з Грецією про зміну назви країни, що може завершити 27-річну суперечку між Афінами та Скоп’є.