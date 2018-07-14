Македонія святкує запрошення приєднатися до НАТО

Тисячі людей зібралися у 15 містах Македонії, щоб відсвяткувати запрошення НАТО приєднатися до оборонного союзу і стати 30-м членом військового альянсу. У столиці Скоп’є та інших містах увечері 14 липня перед глядачами виступили десятки музикантів.

Лідери НАТО офіційно запросили Македонію на початку цього тижня розпочати переговори про приєднання за умови, що членство не може настати доти, доки не буде повністю завершене перейменування країни згідно з угодою з Грецією.

Македонія підписала в червні договір із Грецією, який передбачає зміну назви на Північну Македонію.