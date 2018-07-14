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15 Липень 2018, Київ 01:14
Новини | Міжнародні

Македонія святкує запрошення приєднатися до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ (л) та прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв на церемонії запрошення країни до альянсу, Брюссель, 12 липня 2018 року

Тисячі людей зібралися у 15 містах Македонії, щоб відсвяткувати запрошення НАТО приєднатися до оборонного союзу і стати 30-м членом військового альянсу. У столиці Скоп’є та інших містах увечері 14 липня перед глядачами виступили десятки музикантів.

Лідери НАТО офіційно запросили Македонію на початку цього тижня розпочати переговори про приєднання за умови, що членство не може настати доти, доки не буде повністю завершене перейменування країни згідно з угодою з Грецією.

Прем'єр Македонії поцілував ручку, якою було підписано документ про вступ до НАТО
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Прем'єр Македонії поцілував ручку, якою було підписано документ про вступ до НАТО

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Македонія підписала в червні договір із Грецією, який передбачає зміну назви на Північну Македонію.

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