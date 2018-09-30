Референдум про нову назву Македонії: велика підтримка, але провал

На референдумі про нову назву Македонії цю зміну підтримали понад 90 відсотків його учасників, та сам референдум вважається таким, що не відбувся, свідчать результати Державної виборчої комісії за результатами підрахунків голосів із 97,5 відсотків дільниць.

За підтримку зміни назви країни на цей час проголосували 91,38 відсотка учасників, проти були 5,63 відсотка. Але явка склала лише 36,83 відсотка; для того, щоб референдум був визнаний чинним, у ньому мали взяти участь не менш ніж 50 відсотків від усіх зареєстрованих виборців. Голова Держвиборчкому Олівер Деркоський уже заявив: «Очевидно, що на цьому референдумі рішення не ухвалене».

На референдум було винесене питання: «Ви підтримуєте членство в ЄС і НАТО, приймаючи Договір між Республікою Македонією і Грецькою Республікою?» Цей договір, укладений у червні, передбачає зміну назви держави на Північну Македонію, після чого Греція обіцяє розблокувати вже підготований вступ країни в НАТО і переговори про її вступ до Європейського союзу.

Для того, щоб цей договір набув чинності, незалежно від результатів референдуму, парламент Македонії має внести зміну до Конституції країни про її назву принаймні двома третинами голосів законодавців.

Референдум мав статус консультативного і не тягне прямих юридичних наслідків. Але депутати парламенту заявляли, що будуть поважати його результати. Провал референдуму означає, що опозиція почуватиметься вільною у своєму голосуванні.

У парламенті Македонії 71 законодавець зі 120 готовий проголосувати за зміну; мінімально необхідні дві третини становлять 80 голосів. 49 місць опозиції достатні, щоб заблокувати конституційну зміну.

Результат референдуму викликав суперечливі відгуки і в Македонії, і у Греції.

Прем’єр-міністр Македонії, соціаліст Зоран Заєв заявив, що все одно домагатиметься голосування в парламенті про зміну Конституції. В кількох вечірніх виступах він говорив про те, що «треба поважати голоси тих, хто виступив за зміну», але не згадував про явку. Він також висловлював рішучість «привести Македонію в Європейський союз і НАТО».

Натомість національно-консервативна опозиція заявляє, що «договір із Грецією не отримав підтримки народу».

У Греції заявили, що взяли до уваги «суперечливі» результати македонського референдуму. Як мовиться в заяві МЗС Греції, результат голосування вимагає зважених кроків, щоб «зберегти позитивний потенціал» договору між двома державами. Але міністр оборони Греції, правий популіст Панос Камменос, написав у твітері, склавши голоси «проти» з тими, хто не прийшов на референдум: «68 відсотків народу скасували договір».

Зміна назви країни, навіть задля розблокування її вступу до НАТО і ЄС, сприймається в Македонії неоднозначно. Різко проти угоди з Грецією, яку уклав уряд на чолі з соціалістами, виступає нинішня національно-консервативна опозиція. Її однодумець, президент Македонії Джорґе Іванов, називає зміну назви країни шкідливою, антиконституційною і злочинною й наголошує, що вона сама по собі не дать автоматичного членства в ЄС і НАТО. Але й у Греції є сили, що виступають проти, вважаючи зміну з Македонії на Північну Македонію недостатньою.

Афіни не визнають назви країни «Македонія», бо так само називається традиційний регіон на півночі Греції; в Афінах заявляють, що така ж назва північного сусіда, мовляв, становить територіальну претензію Скоп’є на північ Греції.

Напередодні референдуму також лунали звинувачення на адресу Росії в тому, що вона фактично втручалася в передреферендумний процес, щоб підтримати агітацію проти договору з Грецією чи за бойкот референдуму, щоб він був нечинний. Москва заперечувала їх.

Росія виступає різко проти будь-якої можливості розширення Північноатлантичного союзу; також відомо, що попередніми роками Москва багато разів втручалася у внутрішні справи інших держав – як то, за даними спецслужб США, було на президентських виборах у цій країні 2016 року. Також Росію звинувачують у спробі державного перевороту в іншій балканській країні, Чорногорії, восени 2016 року, з метою зірвати вже запланований було вступ цієї країни до НАТО (після провалу спроби країна стала членом союзу влітку 2017 року).