Голосування у Македонії і мрія України. У Росії не шкодують сил, щоб референдум не відбувся

(Рубрика «Точка зору»)

30 вересня громадяни Македонії мають на референдумі схвалити угоду з Грецією, яка передбачає перейменування країни на Республіку Північна Македонія. Для македонців зміна конституційної назви країни – болюча і неприємна процедура. Проте, саме позитивний підсумок референдуму означатиме розблокування процесу євроатлантичної та європейської інтеграції країни, проти якого послідовно виступали в Афінах. Саме від підсумків цього референдуму буде залежати гармонійність і послідовність процесу європейської та євроатлантичної інтеграції Західних Балкан. І в результаті македонський референдум може або прискорити темпи європейської інтеграції України, або додати до часу очікування ще кілька років, якщо не десятиліть.

Ставки дійсно дуже високі – нехай в Україні мало хто розуміє важливість цього референдуму. Напередодні голосування до македонців із закликом прийти на виборчі дільниці і проголосувати на підтримку угоди з Грецією висловилися провідні політики цивілізованого світу, серед яких – колишній президент США Джордж Буш-молодший, федеральний канцлер Ангела Меркель і багато інших. А президент Македонії Георгі Іванов із трибуни сесії Генеральної асамблеї ООН закликав македонців до бойкоту референдуму.

І в цьому немає нічого парадоксального. Іванов – соратник колишнього прем’єр-міністра Македонії Ніколи Груєвського. Груєвський, який засуджений до тюремного ув’язнення за корупційні зловживання, був відомий своїми тісними зв’язками з Кремлем. Настільки тісними, що навіть свої важливі прес-конференції він нерідко проводив прямо в російському посольстві в Скоп’є. Напередодні референдуму в Македонії все частіше говорять про російський пропагандистський вплив, про спроби зірвати голосування і втрутитися в політичні процеси в маленькій балканській країні. Після того, як представники російських спецслужб брали участь в організації невдалого військового перевороту в сусідній Чорногорії, тут це мало кого дивує. Але лякає і підсилює нервозність.

У Москві також прекрасно розуміють, що зрив македонського референдуму – це ключ до дестабілізації Балкан і підрив процесу їхньої європейської інтеграції. А значить – підрив Євросоюзу. І удар рикошетом по українській мрії про європейську інтеграцію. Ось чому в Росії не шкодують сил, щоб референдум не відбувся або завершився перемогою супротивників історичної угоди. Адже ставка – не просто майбутнє невеликої балканської країни. Ставка – стабільність самого європейського континенту.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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