У Македонії виявили спроби знизити активність виборців на референдумі щодо зміни назви

Трансатлантична комісія з чесних виборів заявляє, що виявила активні онлайн-спроби знизити явку виборців на референдумі щодо зміни назви країни, запланованому на 30 вересня.

За даними організації, такі дії спрямовані на провал референдуму, який буде визнаний дійсним лише в разі явки щонайменше 50% виборців.

При цьому комісія заявляє, що наразі не змогла встановити, звідки походять спроби втрутитися в македонський референдум.

У групі кажуть, що в соцмережах виявили стрімке зростання кількості публікацій і поширень на підтримку бойкоту референдуму в останні 50 днів.

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Нещодавно міністр оборони США Джим Меттіс заявляв, що Росія намагається використати свої гроші і вплив для створення опозиції до майбутнього референдуму щодо зміни назви колишньої Югославської республіки.

Греція тривалий час блокувала приєднання Македонії до Євросоюзу і НАТО, не визнаючи назву балканської країни. Грецька влада вказувала, що історична область Македонія включає в себе, в тому числі, північну частину нинішньої Греції. Цього року Скоп'є і Афінам вдалося досягти компромісу, в рамках якого Македонія має змінити назву на «Північна Македонія», що дозволить їй приєднатися до ЄС і НАТО. Цей крок уже схвалив парламент, проте його має підтвердити референдум, призначений на 30 вересня.

Уряд країни виступає за зміну назви, націоналістична опозиція і президент Македонії Джорґе Іванов – проти. Частина політичних сил закликає до бойкоту голосування, сподіваючись знизити явку нижче рівня в 50% – у такому разі референдум буде визнаний недійсним.

Опозиція критикує владу за формулювання питання: «Чи підтримуєте ви вступ в ЄС і НАТО шляхом схвалення угоди між Македонією та Грецією?» Критики вважають це обманом виборців. Влада заявляє, що питання цілком чесне, бо зміна назви необхідна саме для того, щоб відкрити шлях до ЄС і НАТО.

Лідери країн Заходу закликають громадян Македонії схвалити угоду.

Трансатлантична комісія з чесних виборів (Transatlantic Commission on Election Integrity) – організація, яка ставить на меті розробити інструменти для запобігання втручанню у вибори в різних країнах. До групи входять, зокрема, колишній віце-президент США Джо Байден і колишній віце-прем’єр-міністр Великої Британії Нік Клеґ.