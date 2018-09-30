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30 Вересень 2018, Київ 09:06
Світ

Референдум про зміну назви Македонії: коротко про головне

Заохочує зміни прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв. А президент країни Джорґе Іванов говорить, що він взагалі не братиме участі у референдумі

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Сьогодні у Македонії проходить референдум, який вирішить подальшу долю назви цієї країни. Питання досить чутливе як всередині Македонії, так і поза її межами. Розповідаємо, з чого все почалося, і яке місце назва країни посідає у геополітичному контексті.

Що відбувається?

  • 30 вересня на референдумі македонці мають вирішити, чи перейменують їхню державу на «Республіку Північна Македонія».
  • Тема настільки чутлива, що запитання референдуму навіть не згадує нове ім’я.
  • Для того, щоб рішення було ухвалене, македонське законодавство вимагає участі не менше від 50% осіб із правом голосу. Кількість потенційних виборців – 1,8 мільйона осіб.
  • Навіть якщо більшість македонців проголосують за зміну назви, рішення ще має бути схвалене більшістю у 2/3 голосів у парламенті.
  • Прихильники ідеї зміни назви розраховують, що рішучий голос народу переконає опозицію.
  • А опоненти сподіваються, що люди просто не голосуватимуть, і не забезпечать явку.
  • Конституційний суд Македонії раніше відхилив дві заяви про оголошення незаконним та неконституційним запланованого референдуму.

Історичний контекст

  • У 1991 році після розпаду Югославії Македонія проголосила свою незалежність. Сусідній Греції назва «Македонія» не сподобалася. Греція вважала, що вона може спричинити територіальні претензії до її однойменного регіону.
  • З роками конфронтація лише посилювалася. Наприклад, у 1994 році Афіни запровадили торговельне ембарго проти Македонії, мовляв, її політика становить небезпеку для Греції.
  • Суперечка тривала три десятиліття. Греція, тим часом, також мала й інші методи впливу.

ЄС та НАТО

  • Ключовий аргумент за зміну назви – те, що це зможе відкрити шлях Македонії для початку переговорів про вступ до ЄС та НАТО.
  • До цього Греція блокувала шлях Македонії в ЄС і НАТО. Вона є членом обох структур.

Історична домовленість

  • У червні 2018 року Македонія і Греція, здавалося, поклали край суперечці. Міністри закордонних справ двох країн підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки.
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас (п) та прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв після підписання історичної угоди між країнами, 17 червня 2018 року
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас (п) та прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв після підписання історичної угоди між країнами, 17 червня 2018 року

  • На події були присутні високопосадовці з ЄС та ООН. Прем’єр-міністр Греції Ципрас назвав підписання угоди «хоробрим, історичним та необхідним кроком» для народів обидвох країн.
  • Тепер угоду мали схвалити спершу македонці на референдумі, а потім – парламенти цих двох країн.

У Македонії протестують проти перейменування (відео)

Хто проти?

  • Та реакції не змусили довго чекати. Підтримали ідею зміни назви далеко не всі. При чому справа не лише у деяких македонцях, які не хочуть змінювати назви своєї держави, але й деяких греків.
  • Наприклад, націоналісти як у самій Македонії, так і в Греції, різко виступають проти змін. Президент колишньої югославської республіки також заявив, що скористається правом вето, якщо парламент ратифікує угоду.
  • В Греції є думки, що нова назва не суттєво відрізняється від попередньої.
  • Заохочує зміни прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв. А президент країни Джорґе Іванов говорить, що він взагалі не братиме участі у референдумі.
  • «Навіть із ухваленням шкідливого грецького договору та [відповідних] конституційних правок, членство в НАТО та ЄС не прийде автоматично», – заявив Іванов 22 вересня у своїй промові членам македонської діаспори у місті Детройті.

«Фейкові новини»

  • Міністр оборони США Джим Меттіс прибув до Македонії 17 вересня з попередженням, що Росія намагається використати свої гроші і вплив для створення опозиції до майбутнього референдуму щодо зміни назви колишньої Югославської республіки.
  • «Безсумнівно, що вони переказали гроші, і вони також проводять більш широкі кампанії впливу», – сказав Меттіс журналістам, які прибули з ним до столиці Македонії Скоп’є.
Міністр оборони США Джим Меттіс в аеропорту столиці Македонії Скоп’є
Міністр оборони США Джим Меттіс в аеропорту столиці Македонії Скоп’є
  • Тим часом деякі аналітики побоюються, що на результат референдуму може вплинути кампанія «фейкових новин», яка проходила в Македонії напередодні.
  • «Бойкотуймо референдум!», «Не знищуйте Македонію!», «Заєв – зрадник!». Все це – лише деякі з повідомлень, які, за словами аналітиків, поширюють на фальшивих профілях у соціальних мережах опоненти ідеї зміни назви країни.
  • Західні чиновники неодноразово застерігали щодо зусиль Росії, спрямованих на перешкоджання амбіціям колишніх країн Східного блоку щодо вступу в ЄС та НАТО, у тому числі через інтернет-тролів та інші інструменти гібридної війни.
  • Але у македонському питанні беззаперечних кібер-доказів, які вказували б на Москву, немає.
  • Македонські ЗМІ заявляють, що на Facebook кожного дня створювали близько 40 нових профілів із єдиною метою – заохотити людей бойкотувати референдум.

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