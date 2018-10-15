Парламент Македонії обговорює зміну назви країни

Парламент Македонії 15 жовтня розпочинає обговорення зміни назви країни.

Улітку прем’єр-міністр Зоран Заєв підписав угоду з Грецією, відповідно до якої офіційною назвою країни буде не «Республіка Македонія», а «Північна Македонія». Греція у відповідь погодилася перестати блокувати вступ Македонії до НАТО і в перспективі – до ЄС.

Македонська опозиція, в тому числі проросійськи налаштовані сили, виступили проти угоди. Її затвердження було винесено на референдум. Більшість його учасників висловилися за зміну назви, проте явка не досягла необхідних 50%. Тепер питання має вирішити парламент.

Для внесення змін до конституції необхідно 80 голосів зі 120. Владна коаліція має тільки 69 депутатів. Прем’єр закликав опозицію підтримати угоду заради вступу країни до НАТО. Якщо голосів не вистачить, у країні можуть відбутися дострокові вибори.