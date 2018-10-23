У Македонії посилюють охорону депутатів, які голосували за перейменування країни

Міністр внутрішніх справ Македонії Олівер Спасовскі повідомив, що депутатам парламенту, які голосували на підтримку угоди з перейменування країни, нададуть додаткову охорону поліції.

22 жовтня Спасовскі заявив, що охорону отримають усі 80 депутатів, які голосували «за», після того, як родини кількох парламентарів отримали погрози.

Ввечері 19 жовтня парламент Македонії 80 голосами «за» і 39 – «проти» проголосував за пропоновані урядом зміни з перейменування країни в Північну Македонію.

Зміна назви країни покладе край суперечці Македонії з сусідньою Грецією, яка у відповідь перестане блокувати приєднання Скоп’є до НАТО і Євросоюзу.

Крім того, угода може зменшити вплив Росії на Балканах.

У Державному департаменті США привітали рішення парламенту Македонії, який підтримав перейменування країни. США вважають, що досягнення згоди між Скоп’є і Афінами щодо перейменування Македонії «є історичною можливістю для стабільності, безпеки і процвітання у всьому регіоні».

Орієнтовно у січні має відбутися ще одне голосування в парламенті щодо відповідних змін до конституції. У разі їх затвердження, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб вона почала діяти.