У штаб-квартирі НАТО почалися дводенні переговори про приєднання Македонії

У штаб-квартирі НАТО 18 жовтня розпочалися дводенні переговори про приєднання Македонії. Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

"Колишня Югославська Республіка Македонія зробила важливий крок на шляху до членства в НАТО у четвер, почавши дводенні офіційні формальні переговори про приєднання в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", – ідеться у повідомленні.

НАТО представляє помічник генерального секретаря з політичних справ та політики безпеки Алехандро Альваргонзалес, Македонію – віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Радміла Шекерінськи-Янковська.

Сторони планують обговорити політичні, військові та юридичні аспекти членства у Альянсі.

Офіційне запрошення приєднатися до НАТО Македонія отримала у липні.

Для вступу до НАТО Македонія має завершити процес переіменування країни на Північну Македонію. Для ухвалення конституційних змін необхідно дві третини голосів депутатів парламенту. Прем’єр-міністр Македонії, соціаліст Зоран Заєв закликав усі політичні сили їх підтримати.