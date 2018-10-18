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18 Жовтень 2018, Київ 16:29
Новини | Міжнародні

У штаб-квартирі НАТО почалися дводенні переговори про приєднання Македонії

Македонія проводить переговори з керівництвом НАТО

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У штаб-квартирі НАТО 18 жовтня розпочалися дводенні переговори про приєднання Македонії. Про це повідомляє прес-служба Альянсу.

"Колишня Югославська Республіка Македонія зробила важливий крок на шляху до членства в НАТО у четвер, почавши дводенні офіційні формальні переговори про приєднання в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", – ідеться у повідомленні.

НАТО представляє помічник генерального секретаря з політичних справ та політики безпеки Алехандро Альваргонзалес, Македонію – віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Радміла Шекерінськи-Янковська.

Сторони планують обговорити політичні, військові та юридичні аспекти членства у Альянсі.

У Македонії протестують проти перейменування (відео)
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У Македонії протестують проти перейменування (відео)

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Офіційне запрошення приєднатися до НАТО Македонія отримала у липні.

Для вступу до НАТО Македонія має завершити процес переіменування країни на Північну Македонію. Для ухвалення конституційних змін необхідно дві третини голосів депутатів парламенту. Прем’єр-міністр Македонії, соціаліст Зоран Заєв закликав усі політичні сили їх підтримати.

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