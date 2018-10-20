США вітають рішення Македонії щодо перейменування країни – Держдепартамент

У Державному департаменті США привітали рішення парламенту Македонії, який підтримав перейменування країни.

«Сполучені Штати вітають рішення парламенту Македонії ініціювати конституційні зміни, необхідні для реалізації Угоди «Преспа» (від назви озера, біля якого раніше прем’єри Греції і Македонії підписали угоду про перейменування – ред.) з Грецією», – йдеться у заяві речниці держдепартаменту Гедер Науерт.

За її словами, США вважають, що досягнення згоди між Скоп’є і Афінами щодо перейменування Македонії «є історичною можливістю для стабільності, безпеки і процвітання у всьому регіоні».

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19 жовтня депутати парламенту Македонії проголосували за законопроект щодо затвердження нової назви республіки – Північна Македонія. Орієнтовно у січні має відбутися ще одне голосування в парламенті щодо відповідних змін до конституції. У разі їх затвердження, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб вона почала діяти.

Афіни з часу проголошення незалежності Республіки Македонії від колишньої Югославії 1991 року не визнають назви країни, бо так само називається традиційний регіон Македонія на півночі Греції. В Афінах заявляють, що така ж назва північного сусіда, мовляв, становить територіальну претензію Скоп’є на північ Греції.

Греція блокувала переговори македонців про вступ в НАТО і Євросоюз, тепер ця дорога для республіки може бути відкрита.

Наприкінці вересня в Македонії пройшов референдум про перейменування. Переважна кількість тих, хто проголосував, більше ніж 90 відсотків, висловилися за нову назву. Проте через низьку явку референдум визнали таким, що не відбувся.

9 жовтня уряд Македонії на позачерговому засіданні затвердив пропозиції змін до конституції, розпочавши цим процедуру зміни назви країни на Північну Македонію.