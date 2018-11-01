Пасажирський літак із Греції вперше за 12 років прибув до Македонії

Перший за 12 років пасажирський літак між Грецією та Македонією приземлився в македонській столиці Скоп’є, що є ще одним знаком покращення стосунків між двома державами.

Віце-прем’єр-міністр Македонії Буджар Османі, який був на борту літака з Афін, заявив, що нове авіасполучення «символізує нове стратегічне партнерство в регіоні».

Авіасполучення між країнами припинилося у 2006 році після того, як Македонія змінила назву свого головного аеропорту в Скоп’є і присвятила її Александру Македонському. У лютому 2018 року назву летовища знову змінили на тлі процесу вирішення суперечки між Грецією та Македонією. Об’єкт назвали «Міжнародним аеропортом Скоп’є».

Ввечері 19 жовтня парламент Македонії 80 голосами «за» і 39 – «проти» проголосував за пропоновані урядом зміни з перейменування країни в Північну Македонію.

Зміна назви країни покладе край суперечці Македонії з сусідньою Грецією, яка у відповідь припинить блокувати приєднання Скоп’є до НАТО і Євросоюзу.

Крім того, угода може зменшити вплив Росії на Балканах.