Уряд Македонії схвалив проект змін до конституції про зміну назви країни

Уряд Македонії 2 листопада схвалив проект змін до конституції, які передбачають зміну назви країни на Північну Македонію.

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв зазначив, що ухвалений текст відповідає умовам угоди з Грецією та рішенню парламенту.

«Професійна й наукова спільнота оцінили проект конституційних змін на відповідність міжнародному праву, стандартам прав людини й, особливо, інтересам Республіки Македонія з її перспективами європейської та євроатлантичної інтеграції. Проект заслуговує на підтримку всіх депутатів, зокрема, заради інтеграції Македонії в НАТО та ЄС», – підкреслив Заєв.

Тепер пакет правок передадуть до парламенту для імплементації.

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Ввечері 19 жовтня парламент Македонії 80 голосами «за» і 39 – «проти» проголосував за пропоновані урядом зміни з перейменування країни в Північну Македонію.

Зміна назви країни покладе край суперечці Македонії з сусідньою Грецією, яка у відповідь припинить блокувати приєднання Скоп’є до НАТО і Євросоюзу.

Крім того, угода може зменшити вплив Росії на Балканах.