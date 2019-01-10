У Македонії тривають вирішальні дебати щодо зміни назви країни

Македонські законодавці 10 січня продовжують вирішальні дебати щодо зміни назви країни на «Північна Македонія» з метою вирішення багаторічної суперечки з сусідньою Грецією та відкриття шляху до членства в НАТО та Європейському союзі.

Виступаючи на початку парламентських дебатів 9 січня, прем'єр-міністр Зоран Заєв закликав законодавців підтримати зміну назви. «Це історичний і патріотичний вибір. Ми можемо бути поколінням, яке схвалило сміливе рішення», – сказав Заєв.

Після виступу Заєва обговорення було відкладене до 10 січня і, як очікується, триватиме й 11 січня до остаточного голосування.

Заєв не має необхідної більшості у дві третини голосів у парламенті. Це означає, що він і його партія потребують підтримки частини депутатів від опозиційної партії.

Обговорення відбувається на тлі акції протесту націоналістичної опозиції поза межами парламенту.

Якщо парламент ухвалить цю зміну, Греція обіцяє припинити блокування зусиль Скоп’є в питаннях вступу до НАТО та Європейського союзу. Але навіть якщо Македонія схвалить зміну назви, угоду ще має схвалити грецький парламент.