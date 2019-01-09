У Македонії відбуваються вирішальні дебати щодо зміни назви країни

Македонські законодавці 9 січня проведуть вирішальні дебати щодо зміни назви країни з метою врегулювання десятиліть суперечностей із сусідньою Грецією. Націоналісти планують у столиці Македонії Скоп’є акцію протесту під час розгляду цього питання.

Прем’єр-міністр Зоран Заєв підтримує зміну назви країни на «Республіка Північна Македонія» і наполягає на затвердженні цієї назви в дебатах 9 січня. Заєв не має необхідної більшості у дві третини голосів у парламенті. Це означає, що він і його партія потребують підтримки частини депутатів від опозиційної партії.

Якщо парламент ухвалить цю зміну, Греція обіцяє припинити блокування зусиль Скоп’є в питаннях вступу до НАТО та Європейського союзу. Але навіть якщо Македонія схвалить зміну назви, угоду ще має схвалити грецький парламент.