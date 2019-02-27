Що загрожує українським церквам на окупованих територіях?

В окупованому Донецьку продовжуються утиски Православної церкви України (ПЦУ). Про це Радіо Донбас.Реалії розповів архієпископ Донецький та Маріупольський Сергій Горобцов. Українським священикам поставили ультиматум, за яким вони мають або перереєструвати усі документи за зразками угруповання «ДНР» або з 1 березня буде заборонена діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України, розпочнеться конфіскація майна громад та депортації українських священиків.

– Які саме умови поставили представники угруповання «ДНР»?

– Протягом двох років викликали представники так званої «ДНР» у «міністерство культури» наших священиків і намагалися тиснути на них щоб вони перереєстрували українські статути – свідоцтво про реєстрацію – за «законами» угруповання «ДНР».

​Звичайно, простий священик не має такого права. Це прерогатива єпархіального архієрея, натомість він не може прийняти цього, оскільки церковна влада дає благословення. Ми ж не маємо права перереєструватися по законах невизнаної «республіки».

І тоді представники так званої «ДНР» поставили умови, що якщо священики ПЦУ не перереєструються до 1 березня 2019 року, тоді так звана влада конфіскує 36 парафій, майно, земельні ділянки, ікони, будинок милосердя, єпархіальне управління.

​Відразу хочу зауважити, що жодного разу наші священики на тимчасово окупованій території не займалися політиканством. Вони виконували виключно свої пастирські обов’язки: причащали, сповідали людей, допомагали вимушеним переселенцям, тим людям, які перебували у складних життєвих обставинах через військові дії. Тобто вони не проповідували нічого політичного.

– Такі умови стосуються тільки ПЦУ?

– Цей «закон», наскільки я розумію, був прописаний для представників Київського патріархату, інших християнських церков, мусульман, а представників Московського патріархату так звана влада «ДНР» у цей закон не включає.

​– Чи дає ПЦУ якісь рекомендації своїм священикам у зв’язку з такою ситуацією?

– Безперечно, я священикам благословив, що якщо вони будуть відчувати фізичну небезпеку, щоб вони забирали все необхідне і переїжджали на територію, підконтрольну Україні, тому що для нас дуже важливо, щоб священик був живий і здоровий.

Але уявіть собі моральний стан православного українського священика, який все життя будував церкву, організовував парафіян у напрямку духовної діяльності, були відкриті недільні школи і для дорослих і для дітей – як священику складно втратити цю парафію, цих людей, тим паче коли люди плачуть і просять: «Батюшка, будь-ласка, зробіть все можливе і неможливе, щоб ви залишилися тут, бо ми до іншого священика не підемо».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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