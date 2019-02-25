Релігійні переслідування на окупованому Донбасі: ПЦУ звернулася до ООН

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній через переслідування віруючих, релігійних громад та священнослужителів Помісної Української православної церкви на окупованих територіях Донбасу 25 лютого оприлюднив звернення. Адресатами послання є ООН, ОБСЄ, країни-гаранти «Мінського процесу», Євросоюз та «загалом усі демократичні країни, міжнародні та міжконфесійні інституції».

«Протягом останніх п’яти років ситуація з дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в окремих районах Донецької та Луганської областей України (у так званих «ДНР» та «ЛНР») постійно погіршується... Це виявляється у систематичних гоніннях, знущанні, арештах, захопленні храмів, тощо», – вказано у зверненні.

«Однак, якщо дотепер йшлося про істотне обмеження і порушення прав, то тепер, з 1 березня 2019 року, виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів нашої церкви, повної конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій «ДНР» території. Підставою для цього є незаконна вимога до громад «зареєструватися за законами республіки». Така вимога не може бути виконана, адже структура, яка видала такий «закон», ніким не визнається державою», – наголошує митрополит Епіфаній.

У заяві вказано, що вже з 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, які належать громадам Православної церкви України в окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути «конфісковані на користь республіки», священики – депортовані.

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