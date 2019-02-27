У Кривому Розі депутати не підтримали будівництво храму УПЦ (МП)

Депутати Криворізької міськради не підтримали проект рішення про дозвіл на розробку документів під будівництво храму УПЦ (МП). Голосування відбулося 27 лютого на сесії міськради.

Проект рішення передбачав дозвіл на розробку проекту землеустрою та затвердження детального плану території для будівництва храму.

За документом, храм УПЦ (МП) на честь Рівноапостольного князя Володимира мали будувати в Саксаганському районі міста. З відповідним клопотанням до міськради звернулась Криворізька єпархія УПЦ (МП).

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода голова фракції партії «Сила людей» в міськраді, яка не підтримала проект рішення, Юлій Морозов, за рішення голосували депутати «Опозиційного блоку» і ВО «Батьківщина», та голосів не вистачило.

«Це стандартна ситуація в Кривому Розі, коли так званій УПЦ (МП) роздають дуже вигідні шматки землі. Спочатку міськрадою затверджується детальний план території для будівництва будівель та споруд – цього разу це 0,65 гектара, а потім досить швидко йде процес... Ще більш неприємно, що на неї претендувала церква Московського патріархату, яка в Кривому Розі чітко заявила, що не підтримує створення Православної церкви України. Важливий момент – це район, в якому в радіусі кількох кілометрів кілька церков МП вже побудовано. Ніхто не може сказати, що в Кривому Розі їх якось обмежують», – зазначив Юлій Морозов.

«Ми за московські церкви не голосуємо. Це наша позиція з 2014 року», – додав Радіо Свобода керівник фракції «Укроп» у міськраді Микола Колесник.

У Криворізькій єпархії УПЦ (МП) рішення депутатів поки що не коментували.

УПЦ (МП) заявляла, що за результатами 2018 року мала в розпорядженні 12 092 парафій в Україні.

31 січня набули чинності поправки до закону «Про свободу совісті й релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Читайте також: Церква на вибір. Як працюватиме закон України про релігійні громади

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Згаданий вище закон прописує, як це можна зробити.

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ:

Синод Православної церкви України ухвалив низку рішень на своєму першому засіданні

Епіфаній про Путіна, Порошенка, вибори, прокльони і хустки

До Православної церкви перейшли понад 200 парафій УПЦ (МП) – представниця президента

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю