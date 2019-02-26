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26 Лютий 2019, Київ 17:54
Новини | Суспільство

Про томос навчатимуть у школах – Міносвіти дало рекомендації вчителям

Вселенський патріарх Варфоломій під час підписання томосу про канонічну автокефалію помісної Православної церкви України, Стамбул, 6 січня 2019 року

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11-класники в українських школах вивчатимуть створення Православної церкви України та надання томосу про автокефалію. Як йдеться на сайті Міністерства освіти, відомство вже змінило навчальні програми, дало рекомендації вчителям, і наприкінці цього навчального року школярі вивчатимуть відповідні теми.

«Створення Православної церкви України та надання томосу про автокефалію – важлива з історичної точки зору подія. Про те, що українська держава та духовенство намагалися реалізувати цю ідею, і раніше згадувалося в українських підручниках. Ця частина історії України вивчається у школах наприкінці навчального року – у квітні-травні. Для нас було принципово до цього часу надіслати вчителям інформаційні матеріали, якими вони можуть послуговуватися вже цьогоріч», – повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

За даними Міносвіти, тема ПЦУ і томосу також буде внесена в програму ЗНО з історії України, але за нею складатимуть тестування не раніше 2021 року.

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