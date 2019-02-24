У Стамбулі з благословення Вселенського патріарха відслужили літургію пам’яті Небесної сотні – консульство

У найбільшому місті Туреччини Стамбулі відслужили Божественну літургію на увічнення пам’яті героїв Небесної сотні з благословення Вселенського патріарха Варфоломія, повідомило генеральне консульство України в цьому місті.

Службу провели у храмі Святого Миколая у стамбульському районі Фатіх, мовиться в повідомленні. Цей православний храм розташований у кварталі Фанар (Фенер), недалеко від комплексу будівель Вселенського патріархату.

«Участь у богослужінні взяли представники генконсульства України у Стамбулі та українська громада. Українська громада подарувала Храмові «Ангели пам’яті», виготовлені дітками в Українській суботній школі», – мовиться в повідомленні.

Цими днями сповнюється п’ять років від часу лютневих днів 2014 року, коли внаслідок обстрілів із боку силовиків загинули понад сто учасників Революції гідності, яких згодом назвали Небесною сотнею. Вшанування їхньої пам’яті відбувається в Україні і деінде у світі.

Вселенський патріархат підтримав прохання українських православних і наприкінці 2018 року надав канонічну автокефалію помісній Православній церкві України, а на початку січня 2019-го Вселенський патріарх Варфоломій урочисто підписав томос, офіційний документ, що підтвердив цю канонічну автокефалію української церкви.