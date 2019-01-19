Фоторепортаж: Водохреща у Києві

У Києві люди пірнали у Дніпро на Водохреща. Попередньо воду посвятили. Православні та греко-католики 19 січня святкують Хрещення Господнє – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме сьогодні відбулося Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.
Радіо Свобода побували на святкуванні у вірян Православної церкви України та РПЦ (УПЦ МП). Як це виглядало, пропонуємо дивитися у фотогалереї.
Патріарх Філарет освячує воду від час ранкової літургії з нагоди Водохреща. Віряни УПЦ (КП) раніше, а нині ПЦУ традиційно збираються на лівому березі Дніпра біля каплиці Хрещення Господнього. Після літургії усі бажаючі занурються у крищану воду Дніпра.
У холодну воду лізуть як і дорослі, так і малі. Хоч на дворі температура мінусова, все ж охочих пірнути в ополонку чимало.
Проте, такі релігійні традиції не завжди безпечні, відтак на березі й на воді чатують рятувальники. Їхнє завдання – раптово надати допомогу, якщо комусь із вірян стане зле.
Предстоятель нової Православної церкви України Епіфаній тим часом освятив воду у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. По освячену воду вишикувалися сотні прихожан.
Віряни Української православної церкви Московського патріархату (згідно з нещодавними змінами у законодавстві – РПЦ в Україні) зібралися біля київського Свято-Покровського cобору. Традиційно, кожного року на цьому році віряни цієї церкви проводять своє купання і освячення води на Водохреща. Кілька сотень людей зібралися одночасно, аби пірнути в ополонку. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, віряни щоразу змінювалися. Пірнули у воду, роз’їхалися, приїхали інші люди.
Ранкову літургію та освячував воду очільник УПЦ МП – Онуфрій. На богослужінні було теж декілька сотень вірян.
Про те, у цей день не усім до снаги пірнати у крижану воду. Деякі з киян вирішили провести холодний ранок у столиці по-іншому.