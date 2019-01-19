Фоторепортаж: Водохреща у Києві

У Києві люди пірнали у Дніпро на Водохреща. Попередньо воду посвятили. Православні та греко-католики 19 січня святкують Хрещення Господнє – одне з найбільших церковних свят у році. За переказами, саме сьогодні відбулося Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, а тому віряни, за традицію, масово купаються в ополонці.

Радіо Свобода побували на святкуванні у вірян Православної церкви України та РПЦ (УПЦ МП). Як це виглядало, пропонуємо дивитися у фотогалереї.