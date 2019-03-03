Архієпископ Климент повідомив, що російські силовики звинувачують його в «нецензурній лайці»

Російські силовики звинуватили Архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента в тому, що він, перебуваючи на сімферопольському ринку, «нецензурно лаявся». Про це архієпископ Климент повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він також сказав, що його перевозять у Київський районний відділ управління «МВС Росії по Криму».

«Випустили мене з Центрального райвідділу. Тепер везуть до Київського райвідділу міста Сімферополя. Звинувачують мене в тому, що я перебував на ринку біля автовокзалу і лаявся нецензурною лайкою», – розповів Крим.Реалії священнослужитель.

На питання про самопочуття він сказав, що почувається «нормально».

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Згодом російський адвокат Микола Полозов, який разом із кримським адвокатом Емілем Курбедіновим був у відділу поліції, куди доставили архієпископа, повідомив, що його звинувачують у дрібному хуліганстві.

«Зазвичай, коли людину треба затримати, так і робиться: складається вигаданий рапорт про те, що таке (лайка в публічному місці) було, і потім суд і поліція роблять вигляд, що так і було насправді», – розповів Полозов у коментарі Крим.Реалії.

Раніше стало відомо, що архієпископа Климента затримали на автовокзалі в Сімферополі нібито за підозрою в тому, що в його сумці були речі, «вкрадені з церкви».

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова припустила, що справжньою причиною затримання священнослужителя стали його плани відвідати в російському слідчому ізоляторі українського політв’язня Павла Гриба.

​Як написала Денісова у Facebook, Климент повідомив їй, що російські силовики «вивели його з автобуса, пояснивши, що у його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви».

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Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.