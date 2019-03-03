ПЦУ підтверджує затримання архієпископа Климента в Сімферополі

Православна церква України (ПЦУ) підтверджує затримання російськими силовиками в Сімферополі архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента.

«3 березня 2019 року вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) був затриманий російської поліцією на автовокзалі Сімферополя. Останні відомості про нього: що його везуть в Київське районне відділення поліції», – повідомляє прес-служба Православної церкви України.

За даними прес-служби ПЦУ, архієпископ Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Читайте також: Українська церква в Криму може бути ліквідована. Архієпископ погрожує оголосити голодування

Зв’язку із затриманим в анексованому Криму священнослужителем наразі немає.

Раніше про затримання архієпископа Климента повідомив кримський активіст, директор «Національного газетно-журнального видавництва» Андрій Щекун.

Російські силовики не коментують інформацію про затримання.

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ:

Кримські єпархії УПЦ (МП) продовжують співпрацю з російським окупаційним режимом

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

Синод Православної церкви України ухвалив низку рішень на своєму першому засіданні

Епіфаній про Путіна, Порошенка, вибори, прокльони і хустки