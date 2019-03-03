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03 Березень 2019, Київ 15:31
Новини | Політика

ПЦУ підтверджує затримання архієпископа Климента в Сімферополі

Зв’язку із затриманим в анексованому Криму священнослужителем наразі немає

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Православна церква України (ПЦУ) підтверджує затримання російськими силовиками в Сімферополі архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента.

«3 березня 2019 року вдень архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) був затриманий російської поліцією на автовокзалі Сімферополя. Останні відомості про нього: що його везуть в Київське районне відділення поліції», – повідомляє прес-служба Православної церкви України.

За даними прес-служби ПЦУ, архієпископ Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

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Зв’язку із затриманим в анексованому Криму священнослужителем наразі немає.

Раніше про затримання архієпископа Климента повідомив кримський активіст, директор «Національного газетно-журнального видавництва» Андрій Щекун.

Російські силовики не коментують інформацію про затримання.

Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео
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Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео

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