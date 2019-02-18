Суд у Росії не допустив огляду Павла Гриба українським професором – батько в’язня

Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону відмовив українському професорові Василю Притулі в огляді українського в’язня Павла Гриба, повідомив 18 лютого у Facebook його батько Ігор Гриб. Також суд не допустив до Павла його матір та українських дипломатів.

«2 хвилини. Стільки часу зайняло «судове засідання» 18 лютого в справі Павла. Суддя відкрив його, та й зразу закрив. На ньому не було ані прокурора, ані перекладача. Тобто зрив судового засідання було сплановано завчасно. І це тому, що приїхав український професор Василь Притула, який дуже не бажаний свідок для «феміди» РФ. Практика зриву судових засідань, започаткована в Криму з метою нівелювання свідків захисту, знайшла своє застосування і в Північно-Кавказькому окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону», – повідомив Ігор Гриб.

Він також подякував Василю Притулі «за батьківське ставлення до Павла», а архієпископу Сімферопольському і Кримському Православної церкви України Клименту – «за ту молитву, яку він звершив біля ґрат, за якими знаходився Павло».

Наступне судове засідання заплановане на 4 березня 2019 року, додав батько українського в’язня.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні в терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону. Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».