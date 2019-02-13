Україна наполягає на одночасному доступі лікарів до Гриба і Вишинського – Денісова

Доступ лікарів до обвинуваченого в Україні в державній зраді керівника «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського і до обвинуваченого в Росії українця Павла Гриба має бути синхронним, заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен повідомила у Facebook 13 лютого, що в Брюсселі зустрілася з директором Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та РФ Люком Девінем.

«Люк Девінь повідомив мені, що недавно його представники зустрілися з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється в державній зраді. Українська сторона готова забезпечити ці умови тільки при можливості синхронного доступу лікарів до українського політв'язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», – написала Денісова.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні в терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону. Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».