Росія відмовила у доcтупі консула до Павла Гриба – МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило 30 січня, що Росія 29 січня відмовила у дозволі українському консулу відвідати незаконно утримуваного політичного в’язня Павла Гриба.

«Міністерство розцінює такий крок як грубе порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань, зокрема, положень статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, що передбачає право консульських посадових осіб України на відвідання громадян України в місцях їх тримання під вартою на території Російської Федерації», – наголосили українські дипломати.

Український омбудсмен Людмила Денісова 29 січня заявила, що утримуваний у Росії український в’язень Павло Гриб перебуває на межі життя і смерті.

«20-річний політв‘язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров‘я надкритичний… Павло Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням, і це сприяє загостренню наявних хвороб. Також негативний вплив на стан здоров’я в’язня Кремля посилюють умови тримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування», – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини в мережі Facebook.

Про критичний стан Павла Гриба 30 січня заявив також міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Минулого тижня Людмила Денісова звернулася до голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколи Гнатовського із закликом втрутитися у ситуацію з утримуваним у Росії українцем Павлом Грибом та розслідувати застосоване до нього жорстоке поводження.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.