Українець Гриб перебуває на межі життя і смерті в російській тюрмі – Денісова

Український омбудсмен Людмила Денісова стверджує, що утримуваний у Росії український в’язень Павло Гриб перебуває на межі життя і смерті.

«20-річний політв‘язень потребує негайної операції на серці, адже стан здоров‘я надкритичний. В результаті обстежень лікарями діагностовано цілу низку серйозних хвороб. За наявною інформацією, «ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области», де утримується Павло, недооцінює критичний стан хлопця та ігнорує наявність важких захворювань. Павло Гриб не забезпечується повноцінним медикаментозним лікуванням, і це сприяє загостренню наявних хвороб. Також негативний вплив на стан здоров’я в’язня Кремля посилюють умови тримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування», – написала уповноважена Верховної Ради з прав людини в мережі Facebook.

Денісова звернулася до голови Комітету проти катувань ООН Єнса Модвіга, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та інших міжнародних високопосадовців із проханням сприяти наданню Павлу Грибу негайної медичної допомоги.

Минулого тижня Людмила Денісова звернулася до голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколи Гнатовського із закликом втрутитися у ситуацію з утримуваним у Росії українцем Павлом Грибом та розслідувати застосоване до нього жорстоке поводження.

Павла Гриба Росія обвинувачує в тероризмі, але він не визнає провину.

Українець зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.