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03 Березень 2019, Київ 14:02
Новини | Політика

У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента – активіст

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент

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В анексованому Криму затримали архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, повідомляє кримський активіст, директор «Національного газетно-журнального видавництва» Андрій Щекун.

«Архієпископа Климента затримали і везуть в Київській райвідділ поліції міста Сімферополя. Сьогодні він повинен був виїхати на зустріч з українським полоненим Павлом Грибом у Ростов-на-Дону. Прошу максимального поширення і допомоги владиці», – написав Щекун на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що архієпископа затримали в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя. Російські силовики не коментують інформацію.

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Підтвердження даних про затримання священика з інших джерел поки що немає.

Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео
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Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео

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