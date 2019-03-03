У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента – активіст

В анексованому Криму затримали архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, повідомляє кримський активіст, директор «Національного газетно-журнального видавництва» Андрій Щекун.

«Архієпископа Климента затримали і везуть в Київській райвідділ поліції міста Сімферополя. Сьогодні він повинен був виїхати на зустріч з українським полоненим Павлом Грибом у Ростов-на-Дону. Прошу максимального поширення і допомоги владиці», – написав Щекун на своїй сторінці у Facebook.

Він уточнив, що архієпископа затримали в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя. Російські силовики не коментують інформацію.

Читайте також: Українська церква в Криму може бути ліквідована. Архієпископ погрожує оголосити голодування

Підтвердження даних про затримання священика з інших джерел поки що немає.