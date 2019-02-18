Українського активіста Балуха етапували з СІЗО Сімферополя – правозахисники

Утримуваного за ґратами українського активіста Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО, що на території анексованого Криму. Як повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину Балуха Наталію.

«Про це стало відомо сьогодні, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для українця», – йдеться у повідомленні.

Де наразі перебуває Балух невідомо. Адвокат українського активіста з’ясовує обставини і причину етапування, кажуть правозахисники.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту українського активіста Володимира Балуха в перерахунку терміну його покарання. Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови ув'язненого від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів, який підтримував би «балансування на нульовій позначці».

Пізніше засуджений український активіст вирішив тимчасово припинити голодування. За словами адвокатів, у Балуха після понад 200 днів голодування погіршилося здоров’я.

Російські силовики затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в’язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному будинку табличка «Вулиця Героїв Небесної сотні,18».