Українського активіста Балуха етапували з Керчі до Сімферополя – правозахисники

Українського активіста Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

За інформацією прес-служби підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, 30 січня 2019 року до суду надійшло касаційне подання прокуратури півострова на вирок Роздольненського районного суду у справі Володимира Балуха щодо «дезорганізації діяльності Роздольненського ІТТ» (частина 2 статті 321 Кримінального кодексу Росії).

За інформацією правозахисників, касаційне подання подав заступник прокурора Криму Сергій Булгаков, колишній співробітник української прокуратури АР Крим, щодо якого відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 111 КК України (державна зрада).

Повідомляється, що Балух та його захист не ознайомлені зі змістом зазначеного касаційного подання прокурора.

25 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.