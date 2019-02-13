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13 Лютий 2019, Київ 22:41
Новини | Політика

Українського активіста Балуха етапували з Керчі до Сімферополя – правозахисники

Балуха етапували з Керчі

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Українського активіста Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

За інформацією прес-служби підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, 30 січня 2019 року до суду надійшло касаційне подання прокуратури півострова на вирок Роздольненського районного суду у справі Володимира Балуха щодо «дезорганізації діяльності Роздольненського ІТТ» (частина 2 статті 321 Кримінального кодексу Росії).

За інформацією правозахисників, касаційне подання подав заступник прокурора Криму Сергій Булгаков, колишній співробітник української прокуратури АР Крим, щодо якого відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 111 КК України (державна зрада).

Повідомляється, що Балух та його захист не ознайомлені зі змістом зазначеного касаційного подання прокурора.

Балух. Один в полі воїн
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Балух. Один в полі воїн

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25 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

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