7 депутатів Європарламенту закликали Росію звільнити всіх українських політв’язнів

Семеро депутатів Європейського парламенту закликали Росію негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів, повідомила місія України при ЄС на сторінці у

«Сьогодні українські політв’язні Роман Сущенко та Володимир Балух відзначають дні народження у кремлівських тюрмах. Представник України при ЄС Микола Точицький та депутати Європейського парламенту Марк Демесмакер (Бельгія), Едуард Кукан (Словаччина), Чарльз Теннок (Велика Британія), Міхал Боні (Польща), Ребекка Гармс (Німеччина), Джулі Ворд (Велика Британія) та Анна Фотига (Польща) написали листи підтримки Роману і Володимиру та закликали Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів», – йдеться в повідомленні.

Дипломати також заявили, що закликають міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію.

Засуджені Росією до тюремних термінів українці Володимир Балух і Роман Сущенко 8 лютого відзначають уродини. Активістові Балуху сьогодні 48 років, журналістові Сущенку – 50.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха у грудні 2016 року за звинуваченням у зберіганні боєприпасів. Його захист і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку. Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року.