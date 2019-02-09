З листівкою від Порошенка та з друзями: як сім'я Володимира Балуха відзначила його день народження

Восьмого лютого кримському політв'язню Володимиру Балуху виповнилося 48 років. День народження він проводить у Керченській колонії, де відбуває покарання за «дезорганізацію роботи СІЗО». Ця кримінальна справа від російських силовиків стала вже другою для нього після того, як кримчанин відкрито підтримав Євромайдан і виступив проти російської анексії півострова. Розповідь про те, як минув день народження Володимира Балуха.

Кримінальне переслідування кримського фермера російськими спецслужбами почалося після того, як він розмістив на своєму будинку в кримському селі Серебрянка (Роздольненський район) український прапор і табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Він пережив три обшуки та дві кримінальні справи. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політв'язнем.

Перебуваючи в СІЗО, кримчанин активно протестував проти свого переслідування. У 2017 році він оголосив протестне голодування, яке продовжував майже два роки ‒ 22 місяці. Своїми резонансними протестами він нерідко нервував адміністрацію Сімферопольського та Роздольненського ізоляторів.

У підсумку його засудили на 4 роки та 11 місяців за «дезорганізацію роботи СІЗО». За роки свого переслідування в Криму він став для багатьох символом боротьби з російським режимом.

День народження в ізоляції

Свій день народження 8 лютого Володимир Балух зустрічає в стінах Керченської колонії. Розташована вона на околиці міста. З 2014 року її контролює управління Федеральної служби виконання покарань Росії. Ця територія повністю ізольована від зовнішнього світу, тому сфотографувати її нашому кореспонденту вдалося тільки здалеку.

Трохи інформації про внутрішнє облаштування колонії є на сайті ФСВП. Судячи з фото, в колонії є спортзал, відремонтовані душові та молитовна кімната.

​Чи так це насправді, перевірити складно. Рідним поки теж не відомо про те, в яких умовах утримується там Володимир Балух.

Високопоставлені привітання

Проте на волі про день народження політв'язня пам'ятають дуже багато, з ким він навіть не був знайомий, поки перебував на волі.

З днем народження його привітав президент України Петро Порошенко. Виявилося, що кримський фермер народився в один день з іще одним політв'язнем, українським журналістом Романом Сущенком. Тому глава держави публічно привітав їх обох.

«Сьогодні день народження Володимира Балуха та Романа Сущенка ‒ українців, яких цинічний кремлівський режим утримує в катівнях за абсурдними, сфабрикованими звинуваченнями. Сила та витримка Володимира й Романа викликають захоплення, оскільки всупереч методичному тиску репресивної кремлівської машини вони не зламалися. Такі вони ‒ справжні сини України ‒ мужні та вірні своїм ідеалам. Ми продовжуємо боротьбу за звільнення всіх українських політв'язнів у Росії та усіх полонених на окупованих нею територіях Донбасу та Криму. І у мене немає жодного сумніву, що ми точно переможемо!» ‒ написав Петро Порошенко в Facebook.

Рідні Володимира Балуха говорять, що також отримали листівку, підписану президентом України.

Також з вітальними словами звернувся до кримчанина голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. «З днем народження, дорогий Володимире! Пишаємося твоєю мужністю, намагаємося робити все можливе, щоб ненависні російські окупанти якомога швидше були вигнані з Криму», ‒ наголосив він.

У Києві акцію на підтримку кримчанина влаштували активісти та правозахисники. З привітаннями до Балуха та Сущенка, а також на їхню підтримку висловилися кілька депутатів Європарламенту.

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​«Майже всі наші друзі поїхали, на гостей не чекаємо»

Вранці 8 лютого мати Володимира Балуха також відвідали близько десятка активістів кримськотатарського національного руху. Вони привезли їй матеріальну допомогу, святковий торт і солодощі, подякувавши за виховання сина.

«Скільки ж у Володі друзів, а через нього ‒ і в мене», ‒ відповіла мати політв'язня Наталія Балух.

Окрім них, сім'ю в Криму привітали тільки найближчі люди. З моменту, коли у Володимира Балуха почалися проблеми з російським слідством, мало хто наважується прийти в їх будинок, кажуть його рідні.

«Раніше ми святкували день народження з друзями, з сім'єю, у нас завжди було не менше десяти гостей вдома в цей день. Сьогодні майже всі наші друзі поїхали на український материк. Тому більше ніяких гостей ми сьогодні не чекаємо. Дуже приємно, що активісти відвідують нас, не забувають. І спасибі президентові України, що не забув. Нам дуже приємно», ‒ розповіла Крим.Реалії дружина політв'язня Наталія Балух.

Володимиру Балуху залишилося відбувати покарання приблизно 1,5 року. Якщо нічого не зміниться, то йому належить зустріти в неволі ще один день народження. Рідні кримчанина сподіваються, що свій 50-річний ювілей він уже зустріне вдома.

«Ми обговорюємо між собою, як поставимо великий стіл, приїдуть друзі... Але не хочу зараз про це говорити. Наврочити боюся», ‒ зізнається Наталя Балух.

Захист Володимира Балуха домагався перерахунку терміну його ув'язнення. Це пов'язане з тим, що коли кримчанину виносили другий вирок з урахуванням першого, неправильно врахували час, проведений ним у СІЗО та під домашнім арештом. Тому загальний термін покарання за обома вироками має бути меншим, ніж призначені йому п'ять років. Але в цьому адвокатам відмовили.

Також було відмовлено в умовно-дочасному звільненні Балуха. Адвокати мають намір подавати повторне прохання.