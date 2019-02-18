У сімферопольському СІЗО не прийняли передачу для Балуха – дружина

У сімферопольському СІЗО в анексованому Росією Криму не прийняли передачу для українського активіста Володимира Балуха, повідомила 17 лютого його дружина Наталя в коментарі «Кримській правозахисній групі».

«Із середи, за три робочі дні, відповідальним за прийом передач не надіслали необхідні документи, а в суботу й неділю керівництво не працює», – пояснила Наталя Балух.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні.

25 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.