Балух вже в СІЗО Сімферополя: адвокати намагаються з’ясувати причини етапування

Український активіст Володимир Балух вже знаходиться в СІЗО Сімферополя, його захисники намагаються з’ясувати причини його етапування з керченської колонії. Про це 14 лютого проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«На сьогодні відомо, що він точно знаходиться в СІЗО Сімферополя. Але ще не відомо, через касацію його привезли, або з якихось інших підстав. Зараз адвокат намагається це з’ясувати. Якщо говорити про касаційному поданні, яке подав прокурор, то дата цього засідання не призначена. Тому, можливо, Володимира привезли в силу інших обставин. Які саме, зараз важко сказати, але ми намагаємося їх з’ясувати», – сказала Скрипник.

За її словами, адвокат спробує потрапити до Балух «при першій нагоді».

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні.

25 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.