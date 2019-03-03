Денісова назвала причину затримання в Криму архієпископа ПЦУ

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що причиною затримання в анексованому Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климента є його плани відвідати в російському СІЗО утримуваного там українця Павла Гриба.

Як написала Денісова у Facebook, їй вдалося поговорити з Климентом.

«Вважаю, що причиною для затримання Климента є його запланована поїздка до СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідання там українського політв’язня Павла Гриба, на що ростовським судом попередньо було надано дозвіл. РФ боїться, що усьому світові стане відома правда щодо стану здоров’я Павла. Їм є що приховувати», – написала Денісова.

«За словами Климента, зараз він перебуває в одному з райвідділків поліції Сімферополя. Приблизно годину тому його вивели з автобуса, пояснивши, що у його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви. Климент запевнив мене, що у поліції лише через півгодини після затримання дізнались, ким він є, а саму справу сфабрикували майже одразу», – додала вона.

Як повідомляє прес-служба ПЦУ, затриманий російськими силовиками в анексованому Криму архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климент перебуває в Центральному управлінні МВС Росії в Сімферополі разом із адвокатом.

Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.

Раніше стало відомо, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату. Це пояснили закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в новостворену Православну церкву України.