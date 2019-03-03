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03 Березень 2019, Київ 15:31
Новини | Політика

У ПЦУ повідомили про місце перебування затриманого в Криму архієпископа Климента

Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі

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Затриманий російськими силовиками в анексованому Криму архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климент перебуває в Центральному управлінні МВС Росії в Сімферополі разом із адвокатом. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Раніше адвокат Еміль Курбедінов і юрист Назім Шеіхмамбетов виїхали до підконтрольного Москві управління поліції Сімферополя для надання допомоги затриманому.

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Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, архієпископ Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Причини затримання наразі невідомі.

Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео
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Українська православна церквa у Криму «між двома вогнями» – відео

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Російські силовики затримання не коментували.

Раніше стало відомо, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму направила припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату. Це пояснили закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в новостворену Православну церкву України.

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