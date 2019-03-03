У ПЦУ розповіли подробиці обшуку архієпископа Климента в анексованому Криму

Після затримання в анексованому Криму російськими силовиками архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климента поліцейським нібито подзвонив «прихожанин» храму святих Володимира й Ольги і повідомив про «викрадення церковних речей», повідомляє прес-служба ПЦУ.

Дзвінок надійшов після того, як російські силовики обшукали речі архієпископа Климента, який є настоятелем храму святих Володимира й Ольги у Сімферополі.

«Об 11:50 (тобто після обшуку) нібито до поліції «зателефонував парафіянин» храму святих Володимира і Ольги (де архієпископ є настоятелем, єдиний український православний храм у Сімферополі), з «повідомленням про викрадення церковних речей», причому опис речей співпадає з тими, які поліцейські бачили у владики Клімента під час обшуку», – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:40 3 березня архієпископ Климент продовжував перебувати в сімферопольському центральному управлінні «МВС Росії по Криму».

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова припустила, що справжньою причиною затримання священнослужителя стали його плани відвідати в російському слідчому ізоляторі українського політв’язня Павла Гриба.

​Як написала Денісова у Facebook, Климент повідомив їй, що російські силовики «вивели його з автобуса, пояснивши, що у його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви».

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Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.

​За словами адвоката Еміля Курбедінова, він перебуває у відділенні поліції в Сімферополі разом із архієпископом Климентом, де він дає пояснення.

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