Архієпископ Климент: «Справу проти мене не закрито, небезпека переслідування зберігається»

Небезпека переслідування архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента з боку російських силовиків у анексованому Криму зберігається, справу проти нього не закрили. Про це сам архієпископ Климент повідомив проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За його словами, метою затримання було зірвати його заплановану поїздку до українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують у Росії, а також очорнити ім’я священнослужителя.

«Мета – очорнити моє ім’я. Мовляв, подивіться, хто їздить до українців у в’язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить вулицями і матюкається на людей. Зараз адміністративна справа, яка висить наді мною, не закрита. Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний безпритульний. Ми всі сміялися, коли він вийшов із відділку поліції і почав матюкатися», – розповів Крим.Реалії архієпископ Климент.

Він зазначив, що не виключає подальших дій російських силовиків.

«Небезпека мого переслідування зберігається. Я не в силах передбачити, що вони придумають надалі, аби знищити мене як архієрея Кримської єпархії в Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв’язнів, то побачимо, що спершу у багатьох цих справах з’являється адміністративний протокол. За окремими справами, наприклад, у Андрія Захтея і Євгена Панова, навіть аналогічний тому, який мали оформити на мене – нецензурна лексика в публічному місці», – сказав архієпископ.

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Він також подякував патріархові Філарету і митрополиту ПЦУ Епіфанію, українській омбудсменці Людмилі Денісовій, адвокатам Емілю Курбедінову і Миколі Полозову, кримськотатарській активістці Лілі Буджуровій за реакцію на його затримання, і наголосив, що «дуже велике коло осіб» долучилося до його звільнення.

Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. Спершу стало відомо, що російські силовики шукали в його особистих речах речі, нібито вкрадені з собору святих Володимира й Ольги, настоятелем якого є священнослужитель. Згодом з’явилися дані про те, що архієпископа підозрюють у нецензурній лайці в публічному місці.

Згодом представника українського духовенства в анексованому Криму відпустили.

За даними прес-служби ПЦУ, Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.

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