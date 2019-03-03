Затриманого в Криму архієпископа Климента відпустили без пред’явлення звинувачень – адвокат

Затриманого російськими силовиками в Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента щойно відпустили, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії російський адвокат Микола Полозов.

За словами адвоката, російські силовики відпустили архієпископа без складання протоколу та пред’явлення звинувачень.

Українська омбудсменка Людмила Денісова увечері 3 березня повідомила, що мала розмову з Уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою, яка сказала, що «у діях затриманного архієпископа Климента не виявлено жодних порушень», тому о 20:00 за київським часом його мають відпустити.

Раніше затриманий російськими силовиками в Криму архієпископ Климент повідомив Крим.Реалії, що його звинуватили в нецензурній лайці в публічному місці.

Перед тим стало відомо, що священнослужителя затримали на автовокзалі в Сімферополі нібито за підозрою в тому, що в його сумці були речі, «вкрадені з церкви».

Раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова припустила, що справжньою причиною затримання священнослужителя стали його плани відвідати в російському слідчому ізоляторі українського політв’язня Павла Гриба.

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​Як написала Денісова у Facebook, Климент повідомив їй, що російські силовики «вивели його з автобуса, пояснивши, що у його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви».

Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.

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