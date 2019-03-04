Як Росія привласнила історію Православної церкви України

«Розкольники», «безбожники» – волають на адресу ієрархів Православної церкви України священики Російської православної церкви (РПЦ) і розповідають про «єдину церкву», яка походить з доби Київської Русі та нібито об’єднує Росію, Україну та Білорусь. Українські ж священнослужителі наголошують: на сьогодні, Росія продовжує спотворювати історію Православної церкви України, щоб зберегти свій вплив на українську владу, суспільство і релігійні інституції. Фактично, ідеться про чергові спроби Кремля через підпорядковану їй РПЦ «привласнити» історію та духовне коріння Українського православ’я. Про це Радіо Свобода розповів проректор з наукової роботи Київської богословської православної академії, протоієрей Віталій Клос.

– Можна стверджувати, що здавна Російська імперія, а по тому СРСР намагався «вкрасти», чи то «приватизувати» не лише історію української церкви, а й історію України у цілому. Якщо глянути на наше сьогодення, то побачимо наслідки цього. Якщо ми подивимось на тих людей, котрі дотепер, не зважаючи на те, що ми (ПЦУ – ред.) отримали Томос, визнані Вселенським патріархом і є незалежною автокефальною церквою, – ці люди у повній мірі є залежними від впливів з Москви.

​

– Тобто, вплив РПЦ, Кремля залишається в Україні доволі сильним?

– Самі подивіться: чимало українців дотепер вірять лише тому, що говорить ієрарх Московської церкви, який, між іншим, не є вільним у своїх міркуваннях. Варто зазначити, що імперський вплив має свої витоки з, сказати б, початкових часів, але його наслідки ми бачимо дотепер.

– Що означає «початкові часи», який період ви маєте на увазі?

– У 1686 році Київська митрополія вийшла з-під омофору Константинопольського патріарха і потрапила під юрисдикцію Московського патріархату. Це були початки церковного поневолення, бо ж майже сто років після цього українське духовенство боролось за свої права. З того, що відомо з письмових джерел, знаємо, що священики боролись різними способами, намагаючись вберегти Церкву.

Постала цілісна концепція російської історії, з’явились певні традиції, яких у нас на теренах України, ніколи не було, а натомість наші українські традиції потрапили під заборону

Але імперська машина працювала, і то у різних напрямках. Серед іншого, працювала з точки зору створення міфологічності в історії: подавати ті факти, яких насправді не було, або перекручувати реальні історичні факти так, як це було вигідно імперії. Також замовчувались факти, які мали місце. У результаті постала цілісна концепція російської історії, з’явились певні традиції, яких у нас на теренах України, ніколи не було, а натомість наші українські традиції потрапили під заборону.

– Можете навести якісь приклади?

– Наприклад, було заборонено книгодрукування українською мовою, з України вивозили цілі друкарні, імперія забирала усе найцінніше, автентичне, оригінальне. А назад, сказати б, повертали усе «вижате», спотворене – якісь субстрати, що їх мали поширювати, їх мали всі знати. І, на жаль, православна церква була інструментом у цій імперській політиці Росії.

– До чого це призвело, якщо дивитись на історію ПЦУ?

– На жаль, наша православна церква потрапила у зону впливу Російської імперії, пізніше СРСР.

Наша православна церква потрапила у зону впливу Російської імперії, пізніше СРСР

Відтак, духовенство було вимушене виконувати певні директиви – робилось те, що могло би знищити, зруйнувати саму церкву. Тому наслідки цих процесів відчутні дотепер і, напевно, ще не один рік ми будемо їх відчувати.

Залежність від усіх тих стереотипів, міфотворчості, від усіх речей, які у церкві і довкола неї були упродовж століть – а це впливи і міфи імперські, тоталітарні – ми їх ще будемо відчувати, будемо докладати зусиль їх позбутись.

– Митрополит Епіфаній заявив, що «ПЦУ буде відходити від російських імперських традицій», що це означає?

– Наразі розкривати плани не буду. Лишень скажу, що це стосується цілого комплексу церковних і гуманітарних питань: ідеться про повернення до грецької традиції у богослужбовій практиці (якої нас позбавила Москва) і про справи просвітницькі, які дозволять повернути «вкрадену» історію і традиції ПЦУ.