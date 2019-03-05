ПЦУ звернулася в ООН і ОБСЄ через тиск на українську церкву в Криму

Православна Церква України звернулася до Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) через тиск на українську церкву в анексованому Криму, йдеться у зверненні Синоду ПЦУ.

У документі йдеться про «безпрецедентне і цинічне затримання» архієпископа Сімферопольського і Кримського ПЦУ Климента в Сімферополі. Також Синод згадує про спроби російської влади в Криму відібрати приміщення, в якому розташовується Кафедральний собор святих Володимира і Ольги в Сімферополі.

«З огляду на ці загрози і постійний тиск на духовенство і вірних нашої Церкви на окупованих Росією українських територіях Донбасу і в Криму звертаємося до Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів Мінського процесу, до Європейського союзу і взагалі до всіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого на цих територіях залежить ухвалення рішень, для того, щоб припинити ескалацію гонінь на нашу церкву», – йдеться у зверненні ПЦУ.

3 березня на автовокзалі в Сімферополі російські силовики затримали архієпископа Климента. Російський адвокат Микола Полозов повідомив, що архієпископ Климент збирався їхати до українського політв’язня Павла Гриба, щоб його посповідати і причастити. Сам архієпископ назвав своє затримання намаганням знищити Православнy церкву України в Криму. Пізніше священика відпустили.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент очолює Кримську єпархію Православної церкви України (ПЦУ). Священик також очолює Православну місію допомоги жертвам прав людини і особам, позбавленим волі.

В МЗС України заявили, що архієпископ Климент залишається під загрозою переслідувань в Криму. Також посольство США в Україні назвало переслідування Климента неприпустимим.