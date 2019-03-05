«Це початок репресій». Затримання архієпископа Климента ‒ сигнал із Москви?

У Криму 3 березня російські силовики затримали архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента на автовокзалі в Сімферополі. Священик планував відвідати судовий розгляд у справі заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Увечері архієпископа Климента відпустили без складання протоколу й висування звинувачень. Він повідомив Крим.Реалії, що його звинуватили в тому, що він, перебуваючи на сімферопольському ринку, нібито «лаявся нецензурною лайкою». Російські силовики також підозрювали Климента в крадіжці речей із власної церкви. Архієпископ Климент підкреслив, що справа проти нього сфабрикована.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент вважає, що дії російських силовиків у Криму координували з сусідньої Росії.

Дії, які вчинила сімферопольська поліція, узгоджені з Москвою. І те, що мене відпустили без складання протоколу, теж вирішувалося в Москві

«Дії, які вчинила сімферопольська поліція, узгоджені з Москвою. І те, що мене відпустили без складання протоколу, теж вирішувалося в Москві ‒ це підтвердила Тетяна Москалькова (російський омбудсмен ‒ ред.), коли повідомила Людмилі Денісовій (український омбудсмен ‒ ред.) про те, що порушення з мого боку не було, і жодних протоколів не складатимуть. Але питання залишається відкритим: є заява про те, що я вчинив адміністративне правопорушення, є моє пояснення, яке я дав слідчому. Справа не закрита, мені ніхто офіційно не висунув звинувачення, але й мені не підтвердили, що надалі цю справу не розглядатимуть. Які ще вони придумають фокуси, щоб заарештувати мене, затримати, почати кампанію, щоб зганьбити моє ім’я, я не знаю», – каже Климент.

Архієпископ Климент вказує на суперечливість і сумбурність звинувачень, які висували проти нього російські силовики.

Дивишся на цей абсурд, у якому перебуваєш, ‒ це страшно

«Усе починалося з того, що спочатку я нібито вкрав у себе церковні речі, які були при мені… Потім, коли з’ясували, що це абсурд, вирішили знайти бездомного, який написав заяву про те, що він чув, як я лаявся у торгових рядах ринку на автовокзалі. Нехай би вони написали, що я лаявся з представниками поліції, але тут важко доводити. Дивишся на цей абсурд, у якому перебуваєш, ‒ це страшно. Нібито мій парафіянин зателефонував і сказав, що я у своєї ж церкви вкрав церковні речі. Адвокати сказали мені, що одного з так званих «українських диверсантів» теж брали за адміністративне правопорушення, нібито він десь висловлювався нецензурною лайкою», – каже він.

Архієпископ Климент підкреслив, що його запланована поїздка до ув’язненого в Росії Павла Гриба була узгоджена з українським Міністерством закордонних справ України і українським консулом.

Російський адвокат Микола Полозов розповів в ефірі Крим.Реалії подробиці затримання архієпископа Климента.

Якби події розвивалися негативно, сьогодні міг би відбутися суд, архієпископа б заарештували, і тим часом могли б вчинити дії із захоплення його церкви

«Спочатку його зняли з автобуса й сказали, що надійшов сигнал про те, нібито він викрав своє власне вбрання зі свого храму. Коли я приїхав до відділу поліції, вже закінчився максимальний тригодинний термін його затримання там. Я зафіксував цей факт, зокрема, заявою до кримської прокуратури. Ну, а далі пішло по второваному. Після того, як ми з Емілем Курбедіновим і з архієпископом Климентом вийшли, заступник начальника поліції Сімферополя Нікітін наздогнав нас і сказав, що надійшов іще один сигнал: нібито Климент нецензурно висловлювався, і треба їхати в інший відділок, де має вирішитися питання про складання адміністративного протоколу. Це дрібне хуліганство передбачає покарання до 15 діб арешту, і якби події розвивалися негативно, сьогодні міг би відбутися суд, архієпископа б заарештували, і тим часом могли б вчинити дії для захоплення його церкви», – каже адвокат.

Микола Полозов вважає, що такого сценарію вдалося уникнути, бо затримання російськими силовиками в Криму архієпископа Климента викликало широкий громадський резонанс. У той же час адвокат не виключає можливих наслідків.

Принципове рішення, найімовірніше, вже схвалене. Це початок репресій щодо архієпископа Климента

«Питання не закрите. Те, що вони не склали протокол учора (3 березня – ред.), не означає, що вони не зроблять цього сьогодні, завтра або через кілька днів. Є досить великий термін, щоб усе переграти. Нам не показали жодного документа, і ми писатимемо заяви, щоб нам продемонстрували й ту заяву, на підставі якої відбулося перше затримання. Я думаю, що це тільки початок, що принципове рішення, найімовірніше, вже ухвалене. Це початок репресій щодо архієпископа Климента. Позиція російської влади в Криму полягає в тому, що жодних представників Православної церкви України на півострові бути не має і жодної діяльності для захисту українських політв’язнів проводити він не може», – каже про Климента Полозов.

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Російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне не виключає, що в інциденті з архієпископом Климентом важливий церковний аспект.​

Для російської влади це питання принципове, вони намагатимуться робити все, щоб Православної церкви України в Криму не було

«Звісно, для російської влади це питання принципове, вони намагатимуться робити все, щоб Православної церкви України, її парафій і настоятелів у Криму не було. Наша влада дуже криво й косо дивиться на будь-яку церкву, окрім Московського патріархату. Я думаю, що у випадку з Православною церквою України всіляко зволікатимуть із реєстрацією, потім відкликатимуть її під різними приводами. Це буде боротьба проти її існування, навіть якщо б архієпископ Климент не став виявляти таку громадянську активність. Я не зовсім згодний із Миколою Полозовим: я вважаю, що в цьому випадку все обійдеться без протоколу і звинувачень. Але це не означає, що на цьому все закінчиться.

Довідка: російські силовики затримали архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента 3 березня на автовокзалі в Сімферополі, коли він планував відвідати судовий розгляд у справі заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба.

Після затримання архієпископ Климент повідомив Крим.Реалії, що його звинуватили в тому, що він, перебуваючи на сімферопольському ринку, «лаявся нецензурною лайкою». Російські силовики також стверджували, що архієпископа Климента затримали нібито за підозрою в наявності в його сумках речей, «вкрадених із церкви».

Архієпископ Климент наголосив, що справа проти нього сфабрикована. Увечері 3 березня архієпископа Климента відпустили без складання протоколу і висування звинувачень.

Російські силовики офіційно не коментували інформацію про затримання архієпископа Климента.