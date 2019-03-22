Бойко і Медведчук провели у Москві переговори з Медведєвим і Міллером

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, повідомляють російські ЗМІ 22 березня. Згідно з повідомленнями, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер.

За даними російської державної агенції ТАСС, Бойко на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність переговорів щодо взаємного зняття санкцій.

«У керівництва Росії є розуміння, що ситуацію в Україні потрібно покращувати і відновлювати двосторонні відносини», – заявив Бойко.

Медведчук на зустрічі, за даними російських ЗМІ, запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

«Немає сумніву, що «Газпром» закінчить в поточному році будівництво «Північного потоку-2», після чого українська ГТС виявиться порожньою, І тут вихід один, вихід, який був предметом переговорів ще, починаючи з президентства Леоніда Кучми 2002 року, коли вперше був підписаний меморандум про створення газового консорціуму. Але віз і нині там», – сказав Медведчук.

Російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що з огляду на те, що відносини між Росією і Україною «перебувають в стані глибокої кризи», він вирішив провести таку зустріч.

«Цього року закінчується термін дії угод в газовій сфері, і необхідно визначитися, що робити далі. Поки ми якихось серйозних сигналів від чинної влади в Україні не маємо», – зазначив Медведєв.

Наприкінці минулого року Президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче говорити з чинним президентом України Петром Порошенком. Путін завляв, що Порошенко створює «кризові ситуації і перекладає відповідальність на Росію».

Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.

Днями набрали чинності нові санкції України проти Росії.