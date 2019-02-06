Кремль: кримінальне провадження щодо Медведчука в Україні є «вельми тривожним»

Кримінальне провадження щодо проросійського українського політика Віктора Медведчука є «вельми тривожним», заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Там йде суперечлива інформація. Чи то кримінальна справа порушена, чи поки якісь попередні юридичні дії здійснюються, але в будь-якому випадку інформація про порушення або можливість порушення такої кримінальної справи, звичайно, є вельми тривожною», – сказав Пєсков.

5 лютого Генеральна прокуратура України повідомила, що відкрила кримінальне провадження проти проросійського політика, голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука за статтями «державна зрада» і «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Справу відкрили за зверненням народного депутата Андрія Тетерука через заяву Медведчука на партійному з’їзді 29 січня, де він заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас».

В партії «Опозиційна платформа – за життя» назвали звернення в Генпрокуратуру Тетерука «передбачуваним і юридично нікчемним наклепом».

Віктор Медведчук, лідер українського проросійського руху «Український вибір» і голова політради проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», відомий також як кум президента Росії Володимира Путіна. Медведчук завдяки особистим стосункам із Путіним відігравав певну роль в обміні українських заручників на затриманих в Україні за антиукраїнську діяльність росіян і проросійських діячів. При цьому такі обміни не відбуваються вже тривалий час.